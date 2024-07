Der Bagger kam einen Tag später als angekündigt, aber nun ist er wirklich da: Die Sanierung der abgesackten Ferdinand-Porsche-Straße in Grünstadt hat begonnen. Was die Arbeiter am ersten Tag gemacht haben und wer sie gleich wieder bremsen könnte.

Seit etwa 7.30 Uhr am Dienstagmorgen ist kein Durchkommen mehr: Einen Tag später als angekündigt