Der Kult-Imbiss aus der Metzgerei zieht viele Kunden in die Supermarkt-Kette – auch wegen des Preises. Wie der Fleischkäse hergestellt wird und warum er so günstig ist.

Der Parkplatz ist noch leer, die Schiebetüren sind noch zu. Nur in Teilen erleuchtet das Neonlicht um 6 Uhr die Supermarkt-Regale. Doch im hinteren Bereich des Gebäudes, verborgen hinter Stahltüren, gibt es bereits eine Abteilung, in der Mitarbeiter schuften: Es ist die Metzgerei des Globus in Ludwigshafen-Oggersheim. Um die 100 Mitarbeiter sind laut Personalchef Erkan Horozcu dort angestellt, darunter zwölf Metzger, die in aller Herrgottsfrühe dafür sorgen, dass die Theke rechtzeitig beliefert ist, wenn sich die Türen offiziell für Kunden öffnen. Dort entsteht er auch, der Fleischkäse, der seit Jahren einen Euro kostet und der für manchen Kunden sogar ein Grund ist, den Supermarkt aufzusuchen. Doch wie wird er hergestellt? Und wie schafft es die Kette, den Preis zu halten? Christian Hinkofer, Leiter der Metzgerei, hat Antworten parat.

Ganze Tiere im Kühlraum

Er geht durch die gefliesten Flure, vorbei an Mitarbeitern und Maschinen, die rattern und surren, bevor er vor einem Kühlraum stehen bleibt. Darin hängen Dutzende halbierte Schweine. Die werden am Morgen gegen 5 Uhr geliefert, sagt Hinkofer, genauso wie Rinder, Kälber, Lämmer und Puten. Damit verrät der Fleischerchef direkt einen der Gründe, die den Preis erklären: Globus zerlegt und verarbeitet die Tiere im Ganzen.

Das Unternehmen setzt auf das Zerlegen ganzer Tiere. Foto: Mareike Keiper

Weil keine Fleischteile zugekauft werden müssen, spare das Geld. Für den klassischen Fleischkäse brauchen die Metzger sogenanntes Kutterfleisch von Schwein und Rind, die aus unterschiedlichen Ländern kommen. Während Globus die Schweine aus dem belgischen Flandern bezieht, kommen die Kühe aus Frankreich. Die Entscheidung, keine Tiere aus Deutschland zu verarbeiten, erklärt Hinkofer wie folgt: Globus sei eine hohe Qualität wichtig – und die Menge. Der einzige Betrieb, der letztere liefern kann, sei Tönnies, und der erfülle nicht die qualitativen Anforderungen. Die Kooperationspartner im Ausland wiederum lieferten Bio-Qualität, auch wenn Globus auf ein Siegel verzichtet.

Knapp 100 Mitarbeiter sind in der Metzgerei des Markts in Ludwigshafen-Oggersheim tätig, darunter um die zehn Metzger. Foto: Mareike Keiper

Sind die Tiere in der Markthalle angekommen, werden sie zerlegt, und zwar laut Hinkofer „handwerklich orientiert“. Das heißt, es gibt kein Zerlegeband, sondern Angestellte, die sich das Fleisch mit Messern vornehmen und es anschließend händisch sortieren. Die Qualität des Fleischs bewerte monatlich ein unabhängiges Institut anhand von zehn Proben, betont der Metzgereichef.

Zutaten kommen separat in Maschine

Doch zurück zur Produktion: Dort rattert gerade der Fleischwolf, aus dem Magerfleisch gepresst wird. Es ist ein Bestandteil des Fleischkäses und landet im Kutter, einem Gerät mit sechs großen Messern. Dort wird die ohnehin schon zerkleinerte Masse zu einem feinen Brei verarbeitet – wobei neben dem Magerfleisch auch Speck, Eis, Salz und weitere Gewürze zugefügt werden.

Der Kutter zerkleinert das Fleisch so stark, dass Fleischkäse entsteht. Foto: Mareike Keiper

Und die variieren ein bisschen, sagt Hinkofer: Der Fleischkäse werde in jeder Marktmetzgerei ein wenig anders gemacht, weshalb er grundsätzlich anders schmeckt. In der Pfalz befinden sich weitere dieser Produktionsstätten in Neustadt und Kaiserslautern, klärt Globus-Sprecherin Isabel del Alcazar auf. Diese Filialen beliefern andere Standorte mit den Produkten. So landet beispielsweise ein Drittel des in Oggersheim verarbeiteten Fleischs im Bobenheim-Roxheimer Globus.

In mehreren Öfen backt der Fleischkäse – sowohl in der Metzgerei als auch hinter der Verkaufstheke. Foto: Mareike Keiper

Der ganze Vorgang – Wolfen und Kuttern – dauert laut Hinkofer etwa eine Viertelstunde, dann ist der Fleischkäse bereit, gebacken zu werden. Doch dafür muss ihn ein Mitarbeiter in Formen füllen. Die werden mit Schweineschmalz geschmiert, und zwar per Hand. Im Anschluss füllt der Mann geschickt und flink die Portionen ein. Es handelt sich jeweils um grob zwei Kilogramm Brät, wie Hinkofer erklärt. Die Formen unterscheiden sich aber, genauso wie die Sorten Fleischkäse, die in der Theke landen: 60 Prozent werde mit Brötchen verkauft, 25 Prozent zu Aufschnitt verarbeitet und 15 Prozent in kleineren Formen abgepackt. Kunden können ihn kaufen und zu Hause selbst backen.

Zwei Stunden bei 120 Grad im Ofen

Während der Aufschnitt bereits am Morgen zubereitet wird, wird der Nachschub für die Fleischkäsewecken drei- bis viermal täglich in den großen Öfen der Metzgerei gebacken – und werden parallel den ganzen Tag über im Verkaufsbereich. Zwei Stunden dauert das laut Hinkofer, 120 Grad sind dafür nötig. Dabei handelt es sich nicht nur um den Klassiker. Auch Kalbsfleischkäse, Pizzafleischkäse, Zwiebelfleischkäse und die Variante, die nur aus Rindfleisch besteht, gehören zum Sortiment.

Handarbeit bis zum letzten Schritt: Globus setzt auf seine Mitarbeiter, wie die Geschäftsführung betont. Foto: Mareike Keiper

Alle drei Stunden wird frischer Fleischkäse an der Theke aufgefüllt. Darauf sei das System ausgelegt, sagt Hinkofer – und erklärt in diesem Zusammenhang die übrigen Gründe, die den günstigen Preis ermöglichen. Weil Globus selbst produziert, könne der Bedarf kalkuliert werden. Im Mülleimer lande nichts. Was übrig bleibt, können die Kunden verkosten, ein Teil wird zu Aufschnitt verarbeitet. Und genau das mache die Metzgerei – die eigenständig wirtschaftet – rentabel. Wie Sprecherin del Alcazar sagt, gibt es vor diesem Hintergrund an der Metzgerei auch keine Rabattaktionen. Die Kalkulation mache das nicht nötig.

Möglich hingegen ist, auf Kundenwünsche zu reagieren. So gibt’s in Oggersheim derzeit einen Chili-Cheese-Fleischkäse, in anderen Märkten variiert diese zusätzliche Sorte. Auch hier habe jede Produktionsstätte freie Hand, klärt Geschäftsführerin Simone Breitschädel. Doch wem der normale Fleischkäse-Weck zu langweilig wird, der muss tiefer in die Tasche greifen. Einen Euro kostet nur der Klassiker.