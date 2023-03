Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie komme ich zurück in den Job, wie handle ich mehr Gehalt aus? Was tun, wenn der Partner prügelt? Was, wenn der Arbeitgeber mir die Teilzeitstelle verwehrt? Bei den Fragen hilft die Gleichstellungsbeauftragte Kira Wolf in Grünstadt. Im Gespräch mit Simone Schmidt verrät sie, wovor sie sich fürchtet und dass sie Männer versteht.

Frau Wolf, war es schon immer Ihr Traumjob, Gleichstellungsbeauftragte zu werden?

(lacht) Nein, absolut nicht.

Was wäre er denn gewesen?

Die