Kaum ist die Hallensaison in Gang gekommen, geht es Schlag auf Schlag weiter. Am kommenden Wochenende stehen in der Ludwigshafener Leichtathletikhalle gleich zwei Meisterschaften auf dem Programm. Am Samstag laufen, springen und werfen die U14-Sportler um den Pfalzmeistertitel, einen Tag später geht es für die Athleten der U18 sogar um die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft.

Für Mittelstreckler Hannes Ebener von der TSG Eisenberg stellt der Wettkampf eine zweifache Premiere dar: Es ist sein erster Start in der Altersklasse U18 – und das auf der für ihn neuen 1500m-Strecke. Eine Wadenverletzung schränkte sein Training in den vergangenen Tagen zwar etwas ein, trotzdem geht der Zehntklässler am Gymnasium Weierhof durchaus zuversichtlich ins Rennen gegen die Konkurrenz aus der Eifel. Und am gemeinsamen Geburtstag mit seiner Zwillingsschwester Paula, die mit Außenseiterchancen im Kugelstoßen startet, dürfte die Motivation noch einmal etwas höher sein.

Drei Jungs der Blau-Weißen sind bei den 13-Jährigen dabei. Die besten Aussichten, vorne mitzumischen, dürfte dabei Leon Schmidt haben. Die Verantwortlichen hoffen, dass er in allen drei Disziplinen, in denen er gemeldet hat, um die Medaillen kämpft: 60m, 60m Hürden und Weitsprung. Cedrik Höbel und Ethan Senoga wollen vor allem ihre Bestleistungen steigern.

Es wird spannend, wie sich Sarah Jalloh von der TSG Grünstadt als wahrscheinlich jüngste Teilnehmerin bei den Sprints (60 und 200m) durchsetzen kann. Ein Podiumsplatz wäre für die 15-Jährige ein Erfolg. Der Fokus liegt allerdings beim Weitsprung, wo sie mit ihrer Grundschnelligkeit die fünf Meter endlich knacken soll. Allerdings hat sie sich am Dienstag bei einem Haushaltsunfall die Hüfte leicht geprellt.

Merle Brammert-Schröder peilt mit hoffentlich verbesserten Start über 60m eine neue Bestzeit an. Beim Kugelstoßen muss sich die frischgebackene Pfalzmeisterin gegen starke Konkurrenz durchsetzen. Gespannt sein darf man darauf, in welcher Form sich Anna Wagner, ehemalige Landesmeisterin, nach fünfmonatiger Trainingspause im Kugelstoßen präsentiert.