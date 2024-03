Gleich zwei Unfälle, bei denen ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge in Grünstadt beschädigt wurden, haben sich am Donnerstag ereignet. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr hat ein weißer VW Crafter in der Brückenstraße in Längsaufstellung gestanden. Als der 41-jährige Fahrzeugführer zu seinem Auto kam, musste er feststellen, dass ein Unbekannter mit seinem Wagen – vermutlich im Vorbeifahren – den VW gestreift und sich anschließend nicht um den Schaden gekümmert hat. Der Crafter ist entlang der linken Fahrzeugseite demoliert. Die genaue Schadenshöhe ist laut Polizei noch nicht bekannt. Innerhalb von zwei Stunden um die Mittagszeit (12.45 Uhr bis 14.45 Uhr) kam es zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Diesmal wurde ein Toyota an der Frontstoßstange und am Kotflügel an der Fahrerseite kaputtgemacht. Insgesamt dürfte der Schaden bei diesem Pkw rund 500 Euro betragen. Bevor der Halter das bemerkte, hatte er seinen Wagen am Baumarkt im Leininger Center geparkt und anschließend beim Schuhgeschäft in der Carl-Zeiss-Straße. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Toyota vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen, Telefon 06359 93120.