In der Sparkassen-Filiale in Grünstadt sind in der vergangenen Woche gleich zwei Vorfälle gemeldet worden. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten unbekannte Täter am 19. Januar Bargeld vom Konto eines Bankkunden. Der Betroffene hatte zuvor Geld am Automaten eingezahlt und bemerkte danach das Fehlen seiner EC-Karte. Ebenfalls auffällig war das Verschwinden eines Geldbeutels, den ein weiterer Kunde am 22. Januar nach einem Aufenthalt in der Sparkassen-Filiale vermisste. Ob der Geldbeutel vergessen oder entwendet wurde, steht laut Polizei derzeit noch nicht fest. Die Beamten warnen davor, persönliche Wertgegenstände während des Aufenthalts in einer Bankfiliale unbeaufsichtigt zu lassen.