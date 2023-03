Gleich mit zwei Fällen von Unfallflucht hat es die Polizei Kirchheimbolanden in Eisenberg in diesen Tagen zu tun gehabt. So sei es in der Zeit vom 27. Februar, 22 Uhr, bis 1. März, 7.10 Uhr, auf einem Parkplatz im Bereich Hauptstraße/Ripperter Straße zu einer eben solchen gekommen. Der bislang unbekannte Unfallverursacher streifte vermutlich beim Parkvorgang ein ordnungsgemäß abgestelltes Auto am hinteren Bereich der Fahrerseite. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein ähnlicher Fall ereignete sich am 1. März, zwischen 8 Uhr und 11.30 Uhr, in der Kinderdorfstraße. Hierbei touchierte der derzeit unbekannte Verursacher das Heck eines korrekt geparkten Fahrzeugs und entfernte sich anschließend ebenfalls unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Verkehrsunfallfluchten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Kirchheimbolanden zu melden, Telefon 06352 9112700.