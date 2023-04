Gleich zu mehreren Einbrüchen in Schrebergärten ist es zwischen dem 4. und 18. April im Eisenberger Almenweg gekommen. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich nach Angaben der Polizei auf unterschiedliche Weisen – wie Überklettern oder Beschädigen der Zäune oder Aufbrechen eines Schlosses – Zugang in die jeweiligen Gartenparzellen. In den Gärten wurden die Türen der Gartenhäuser oder Wohnwägen aufgehebelt und diverse Gegenstände in Form von elektrischen Gartengeräten, elektrischen Werkzeugen, Kleidungsstücken, Benzin und einem Pocketbike entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Vorfällen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden zu melden, Telefon 06352 9112700.