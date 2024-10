Der Sausenheimer Liederkranz 1843 hat bei einem musikalischen Nachmittag gleich 22 Menschen zu Ehrenmitgliedern ernannt. Für diese Besonderheit gibt es einen Grund in der Vereinsgeschichte.

„Der Morgen – Lob des Herrn – Der Abend“ war das Motto eines musikalischen Nachmittags des Sausenheimer Männergesangvereins (MGV) Liederkranz 1843 am Sonntag in der katholischen Kirche St. Stephanus. Die mitwirkenden 26 Sänger um den Dirigenten Klaus Schmitt wurden unterstützt von David Heiner am E-Piano sowie Andrea Lange-Eibl an der Veeh-Harfe. Beide sind sowohl als Begleitung des Chors sowie als Solisten aufgetreten.

Ein Hinweis beim Lied „Frieden“

Beim Lied „Frieden“ von Gotthilf Fischer war dem Chorleiter mit Blick auf die aktuelle Weltlage ein Hinweis besonders wichtig: Der MGV singt das Stück zum Abschluss jeder Probe. Weil er die Formation seit 50 Jahren leitet, hat Schmitt ihr Leonard Cohens Welterfolg „Hallelujah“ gestiftet. Das Lied war Teil des Konzertprogramms, zu dem auch Stücke wie ein „Vater unser“ von Hanne Haller und Bernd Meininger oder „Im Abendrot“ von Franz Schubert mit einem Text von Karl Lappe und „Guten Abend, gut’ Nacht“ von Johannes Brahms gehörten.

Eine Besonderheit für den Sausenheimer Männergesangverein war, dass bei diesem Liednachmittag gleich 22 Personen mit der Ehrenmitgliedschaft gewürdigt worden sind. Die meisten von ihnen sind schon seit ihrer Kindheit im Verein. Sie gehörten zum Kinderchor „Die Rebspatzen“, der ebenfalls von Klaus Schmitt geleitet wurde. Er bestand acht Jahre lang, von 1974 bis 1982. Dann wurde er aufgelöst: Von anfangs mehr als 70 kleinen Sängern waren nach Liederkranz-Angaben nur noch zwölf da, eine Folge der Schulschließung im Jahr 1976.

Ehrungen beim MGV Liederkranz 1843 (von links): Axel Zorn, Manfred Weber, Hildegard Siebert, Dieter Spieß, Kai Messer, August Nahstoll, Michael Schwalb, Emil Kohl, Albert Kühn, Klaus Wendel, Volker Luckey, Wolfgang Heiner. Foto: Bender/oho Blumen für die Solistin: Andrea Lange-Eibl spielte die Harfe. Foto: Bender/oho Aktiver Sänger seit 25 Jahren: Walter Wirgowitsch. Foto: Bender/oho Aktiver Sänger seit 35 Jahren: Heinz-Ludwig Bender. Foto: Bender/oho In Sausenheims katholischer Kirche: Liedernachmittag des MGV. Foto: Bender/oho Mit 26 Sängern David Heiner am E-Piano: Liedernachmittag des MGV. Foto: Bender/oho Foto 1 von 6

Zu Ehrenmitgliedern mit 45 Jahren Mitgliedschaft wurden ernannt: Frank Grün, Volker Hammer, Jochen Heiner, Silvia Heinrich, Emil Kohl, Fritz Kohl jun., Albert Kühn, Kai Messer, August Nahstoll, Walter Orfanelli, Kurt Schäf, Armin Schöffel, Michael Schwalb, Hildegard Siebert, Elke Siegel, Dieter Spieß, Manfred Weber, Karl Weil, Peter Weimer, Klaus Wendel und Axel Zorn. Eine weitere Ehrenmitgliedschaft nach 35 Jahren aktivem Singen gab’s für Heinz-Ludwig Bender. Der Chorverband der Pfalz hat Walter Wirgowitsch für 25 Jahre aktives Singen ausgezeichnet, der Liederkranz selbst hat Dietmar Goebel und Heiko Spieß für 25 Jahre passiver Mitgliedschaft geehrt.