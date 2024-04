Mit der Band Glasperlenspiel hat sich die Gemeinde Obersülzen für ihr Jubiläumsjahr einen recht dicken Fisch an Land gezogen. Im RHEINPFALZ-Gespräch verrät Ortsbürgermeister Andreas Lehmann (SPD), wie die Organisatoren an die Gruppe gekommen sind – und wie viele Besucher gebraucht werden, damit sich das rechnet.

„Wir wollen zeigen, dass Obersülzen so etwas Großes auf die Beine stellen kann. Wir möchten den Leuten hier etwas bieten.“ Es schwingt Stolz in der Stimme von Ortsbürgermeister Andreas Lehmann (SPD) mit, als er auf die Frage antwortet, warum Obersülzen bei seinem Kulturprogramm für das Jubiläumsjahr so in die Vollen geht.

Vor 1250 Jahren wurde das Dorf erstmals urkundlich erwähnt. Mit Glasperlenspiel hat sich die Ortsgemeinde tatsächlich eine große Nummer für die große Sause geangelt. Das Electro-Pop-Duo aus Stockach am Bodensee, bestehend aus Sängerin Carolin Niemczyk und Sänger und Keyboarder Daniel Grunenberg, hat schließlich bisher rund drei Millionen Tonträger verkauft, bislang vier Alben veröffentlicht, von denen drei Gold-Status erreicht haben. Mehr als 13 Millionen Streams hat die Band allein bei Spotify eingesammelt, ihre Videos wurden bei YouTube bereits 250 Millionen Mal aufgerufen.

Zu den größten Hits der Gruppe gehört dabei die Single „Geiles Leben“ aus dem Jahr 2015. „Das Lied kannte ich auch“, sagt Lehmann. Außerdem stammt der seit 2013 verwendete GZSZ-Titelsong von Glasperlenspiel.

Wie die Idee zustandekam

Die Idee, die Band zu verpflichten, ist aus dem Planungskomitee der Gemeinde für das Jubiläumsjahr gekommen, das aus fünf Personen besteht – alle mittleren Alters, wie Lehmann sagt. „Wir haben in die Musik reingehört, sie hat uns gut gefallen. Dann haben wir uns an Timo Holstein und seine Agentur EigenArt Events in Kirchheimbolanden gewandt, er vertritt die Band. Und auch er fand, dass das ganz gut passt“, so Lehmann. Viel Überzeugungsarbeit hat es also nicht gebraucht, und das, obwohl Obersülzen aus dem Terminkalender der Band schon so ein bisschen herausfällt. Gerade ist das Duo auf Club-Tour, die vornehmlich durch Großstädte wie Leipzig, Dresden, Köln, Berlin, Hamburg oder auch München führt.

In Obersülzen wird es nun auf einer zehn mal acht Meter großen Bühne stehen, die auch durch ihre LED-Beleuchtung etwas hermachen soll. Aufgebaut wird sie auf dem Naturrasenplatz des SV Obersülzen, gen Grünstadt ausgerichtet. Rund zwei Stunden sind für das Konzert angesetzt. „Der Verein übernimmt die Verpflegung, wird an dem Verkauf auch beteiligt“, sagt Lehmann.

Am Folgetag will Comedian Chako Habekost die Besucher auf der Bühne zum Lachen bringen (Freitag, 31. Mai), am Samstag (1. Juni) tritt dann die Queen-Tributeband We Rock Queen ebenda auf.

100.000 Euro nimmt die Gemeinde für ihr Jubiläumsjahr in die Hand, viele Veranstaltungen sind geplant (unter anderem ein Ausflug ins Kloster Lorsch, ein Zirkuscamp und auch ein Straßenfest), das Kulturprogramm ist dabei aber am kostspieligsten. Natürlich auch ein Risiko. 3000 Menschen fasst das SVO-Gelände theoretisch, aber mit einer solchen Auslastung rechnet Lehmann nicht. Er wäre froh, wenn über die drei Veranstaltungen hinweg 2000 Menschen kämen, bei Glasperlenspiel hofft er wenigstens auf 1000 Zuschauer. Für ein 730 Einwohner zählendes Dorf ist das ambitioniert, klar, Lehmann baut natürlich auch auf auswärtige Gäste, die vielleicht eine Anreise aus der West- und Südpfalz auf sich nehmen.

So läuft der Ticketverkauf

So richtig zufriedenstellend sei der Kartenvorverkauf allerdings noch nicht angelaufen, leider habe man das Weihnachtsgeschäft nicht mitnehmen können, sondern konnte den Vorverkauf erst im Januar starten. Lehmann hofft, dass sich da noch etwas tut. Einzeltickets für Glasperlenspiel und Chako kosten jeweils 29 Euro, für die Tribute-Band 19 Euro. Kombitickets, die alle drei Veranstaltungen abdecken, sind für 66 Euro zu haben. Ziel sei es nicht gewesen, mit den Veranstaltungen groß Gewinn zu machen. Lehmann wäre froh, wenn inklusive Verpflegung einigermaßen kostendeckend gearbeitet werden könnte.

Ob es in Zukunft weitere kulturelle Großveranstaltungen in Obersülzen geben wird? In der Vergangenheit wurde ja schon mal mit dem Neuleininger Burgsommer über eine Kooperation nachgedacht. Lehmann glaubt, dass ein Konzert dieser Größenordnung eher eine einmalige Sache sein wird. „Die Vorbereitung läuft zwar gut, ist aber natürlich auch sehr aufwendig. Da könnte ich jetzt keine Versprechungen machen“, sagt er. Der SV Obersülzen sei aber sehr rege, veranstalte ja Konzerte mit den Anonyme Giddarische. Und wenn das Dorfgemeinschaftshaus fertig saniert ist, kann sich Lehmann auch vorstellen, dort Comedy-Veranstaltungen eine Bühne zu geben.

TICKETS

Glasperlenspiel treten am Donnerstag, 30. Mai, 20 Uhr, in Obersülzen auf. Karten für das Konzert, aber auch das restliche Obersülzer Kulturprogramm gibt es bei Reservix, aber auch beim SVO, dem Blumenladen in der Hauptstraße 6 in Obersülzen sowie der Buchhandlung Frank und dem Reisebüro Wiegand in Grünstadt.