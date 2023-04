Laut einer Pressemitteilung des Unternehmens Deutsche Glasfaser, das im Landkreis Bad Dürkheim für den privatwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes zuständig ist, kommen die Tiefbauarbeiten gut voran und liegen im Zeitplan, sodass die verlängerte Frist bis Ende des Jahres eingehalten werden kann. Nachdem es in der Anfangsphase zu deutlichen Verzögerungen gekommen sei, würden aktuell mehr als 30 Kilometer neue Glasfaserstrecke im Monat gebaut. Trotzdem habe das Unternehmen seinen Bauzeitenplan noch einmal an veränderte Gegebenheiten anpassen müssen: In einzelnen Orten komme es zu Verzögerungen bei der Inbetriebnahme der Anschlüsse. In erster Linie liege das an ausstehenden Querverbindungen sowie an Vorarbeiten für die Verbindung der Anschlüsse, teilt das Unternehmen mit. Es gebe einige Orte, in denen die Tiefbauarbeiten zwar abgeschlossen seien, aber der Anschluss der Kunden sich bis Ende Mai hinziehen wird – dazu gehören Kirchheim, Kindenheim und Neuleiningen. In Kleinkarlbach fehle noch eine Gewässerquerung, die bis Ende April vorgesehen sei, sodass die Kunden auch bis Ende Mai ans schnelle Netz angeschlossen werden könnten. In Ebertsheim seien die Tiefbauarbeiten abgeschlossen, für den im Oktober 2022 beauftragten Stromanschluss habe Deutsche Glasfaser aber bislang keinen Fertigstellungstermin vom Versorger erhalten. Davon unabhängig sollen bis Juni die noch erforderlichen Kabelzugarbeiten und das Verbinden der Anschlüsse erfolgen. In Mertesheim sei der Tiefbau noch im Gange, weil die Planung aufgrund falscher Anbinde- und Ausbauadressen überarbeitet werden müsse. Dort sei mit einer Inbetriebnahme der Leitungen erst im August zu rechnen. Alles in allem erhalten im Landkreis Bad Dürkheim im Zuge eines bundesweiten Förderprojekts mehr als 9000 Haushalte und 300 Unternehmen einen Glasfaserhausanschluss. Mit dem Ausbau wurde bereits im Jahr 2020 begonnen und er sollte eigentlich auch im gleichen Jahr noch vollständig beendet werden.