Der Breitbandausbau in Lautersheim ist massiv ins Stocken geraten. Darüber informierte Bürgermeister Thomas Mattern bei der Ratssitzung am Mittwochabend. Die Deutsche Glasfaser beende ihre Arbeiten nicht. Manche Haushalte hätten ihre Hausanschlüsse bekommen, aber noch kein Licht, andere warteten seit einem Dreivierteljahr vergeblich darauf, dass überhaupt mal ein Kabel angeschlossen wird. An klassifizierten Straßen fehlten noch einige Querungen. „Da muss sich die Firma mit dem Landesbetrieb Mobilität abstimmen und nutzt das immer wieder als Vorwand, nicht weiterzumachen“, sagte Mattern. Insgesamt sei das Vorgehen der Deutschen Glasfaser „sehr chaotisch“, alle paar Wochen gebe es neue Ansprechpartner. „Leider haben wir keinerlei Handhabe, weil es sich bei uns ausschließlich um einen eigenwirtschaftlichen Ausbau handelt“, bedauerte der Ortschef, der schon versucht habe, einen Mitbewerber dafür zu gewinnen, die Restarbeiten vorzunehmen, was dieser jedoch abgelehnt habe. Sein Fazit: „Jetzt bleibt uns nur noch, zu hoffen.“