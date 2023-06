Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Hettenleidelheim wird der Breitbandausbau schneller beginnen als gedacht. Darüber informierte Ortsbürgermeister Steffen Blaga (CDU) am Dienstagabend den Gemeinderat. Die Verwaltung habe ihm am Vorabend der Sitzung mitgeteilt, dass die Deutsche Glasfaser „zeitnah“ mit den Bauarbeiten anfangen wird.

Steffen Blaga berichtete den Ratsmitgliedern, dass er als Vertreter der Ortsgemeinde Kontakt zu drei am Ausbau interessierten Telekommunikationsunternehmen habe. Die Gemeindespitze befinde sich mit