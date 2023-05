Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Homeoffice und Homeschooling, E-Learning, virtuelle Treffen: Das Leben verlagert sich immer mehr ins Digitale. Wer mitmischen will, braucht eine gute Verbindung ins Internet. Die Firma Mawa will nicht warten und hat beschlossen, sich selbst an die Datenautobahn anzuschließen – und das ganze Dorf gleich mit.

„Wir brauchen hohe Übertragungsraten über Glasfaser und kriegen sie einfach nicht“, erklärt Marco Spitzbarth, Technischer Betriebsleiter von Mawa das Problem. Als sich das 2013