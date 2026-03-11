Eigentlich sollte die Hauptstraße in Kleinkarlbach im März nur halbseitig gesperrt werden, während Mawacon die Glasfaseranschlüsse legt. Und dieser Zustand sollte auch nur wenige Wochen andauern. Doch wie Ortsbürgermeister Daniel Krauß (SPD) im Bauausschuss aufklärte, kam ein Faktor dazu, der nun doch zu einer Vollsperrung führte: Weil ein Wasseranschluss auf Höhe der Flurystraße defekt ist, werde auch dort gebaut. Mawacon habe sein Vorhaben in dem Bereich deshalb vorgezogen. Beides laufe nun parallel. Gleichzeitig werden von den Verbandsgemeindewerken kaputte Kanaldeckel getauscht, die laut Anwohnern Krach machen, wenn Autos über sie rollen. Die Vollsperrung soll laut Krauß Ende der Woche zu der ursprünglich geplanten halbseitigen Sperrung werden – und die sollte in zwei Wochen ebenfalls nicht mehr nötig sein. Wie Beigeordneter Karl Wilhelmy (FWG) ergänzte, habe Mawacon vor, den gesamten Glasfaserausbau in Kleinkarlbach Ende Mai zu beenden. Es gebe die klare Absprache, dass die Firma erst im nächsten Ort beginne, wenn die Arbeiten abgeschlossen sind.