Der Glasfaserausbau hat im Leiningerland bekanntlich für einiges an Ärger gesorgt. Bockenheim will jetzt einen Fachanwalt engagieren, der prüft, wie sich verhindern lässt, dass Bürger und Gemeinde für entstandene Schäden geradestehen müssen.

Dass es nicht so weitergehen kann wie bisher, stellte Jürgen Schumacher für die SPD-Fraktion bereits in einer vorausgegangenen Sitzung klar. Die Zeit des geduldigen Abwartens sei langsam ausgereizt und es helfe nur noch, sich durch einen Fachmann zu der Frage beraten zu lassen, wie in dieser Angelegenheit weiter vorgegangen werden kann.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung lag nun ein förmlicher Antrag der SPD vor, den der Rat einstimmig befürwortete und beschloss. Darin wird festgehalten, dass die Firmen Deutsche Glasfaser und Inexio seit mehr als einem Jahr im Ort arbeiten und dass es seit Februar nur noch schleppend vorangeht. Straßen und Gehwege seien an vielen Stellen nach wie vor erheblich beschädigt.

Landkreis bisher „weitgehend untätig“

Der Landkreis als eigentlicher Auftraggeber für den Glasfaserausbau sei „bisher weitgehend untätig geblieben, gleichzeitig macht der Landrat in der Presse die Ortsbürgermeister für die Zustände verantwortlich“, heißt es im Antrag. Es dürfe keinesfalls sein, dass die Bürger über die künftigen Ausbaubeiträge für die entstandenen Schäden aufkommen müssten, fasst Schumacher in dem Antrag für seine Fraktion zusammen.

Das Gremium erteilte Ortsbürgermeister Gunther Bechtel (SPD), der die Ausbauarbeiten in seiner Gemeinde selbst schon mehrfach öffentlich kritisierte, einstimmig den Auftrag, einen Fachanwalt zu engagieren. Der soll prüfen, inwieweit die tätigen Firmen für die entsprechenden Schäden haftbar gemacht werden können , damit am Ende nicht die Gemeinde beziehungsweise die Bürger für die Kosten aufkommen müssen.