Die Planungsphase für den Glasfaserausbau im Ort ist abgeschlossen und die Tiefbauarbeiten für die Firma Inexio beginnen. In der ersten Bauphase werden Leerrohre in der Erde verlegt, wofür Asphalt und Pflaster geöffnet werden. Weitere Arbeitsschritte sind das Einblasen und Verbinden der Glasfaserkabel. Anschließend werden die Wege nur provisorisch wieder verschlossen – und zwar bis zur Beendigung aller Arbeiten. In Kürze beginnen auch die Hausbegehungen, bei denen jemand von der Deutsche Netz Unternehmensgruppe zu den Bürgern kommt, die bereits einen Vertrag abgeschlossen haben, um die Einrichtung des Hausanschlusses zu besprechen und zu planen.