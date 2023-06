Es kommt Bewegung in die Sache: Mit dem Glasfaserausbau in Eisenberg wird laut Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG) in Kürze begonnen. Dabei würden sowohl die Deutsche Glasfaser als auch die Firma Mawa ihre Leitungen unter den Boden bringen. Mawa werde unmittelbar mit den Arbeiten beginnen, die Deutsche Glasfaser „überlege noch“ über ihren Start, so Funck. Folglich könne im Extremfall die eine Firma nach der Verkabelung die Bodenoberfläche wieder herstellen, und einige Zeit später komme dann die andere Firma und reiße den Graben wieder für ihr Kabel auf. Geklärt sei jedoch vorab, dass beide Unternehmen die Kabelverlegung in der Römerstraße gleichzeitig vornehmen werden. Dadurch müsse diese wichtige Umgehung nur einmal voll gesperrt werden, kündigte Funck im Eisenberger Stadtrat an.