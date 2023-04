Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schnelles Internet mit Datenübertragungsraten von bis zu einem Gigabit pro Sekunde soll demnächst auch in vielen Orten im Leiningerland verfügbar sein. Dafür legt sich die Unternehmensgruppe Deutsche Glasfaser in der Region seit rund einem Vierteljahr ins Zeug. Am Dienstagabend fand in Bockenheim der Spatenstich für den Breitbandausbau in dem Ort sowie in Kindenheim, Obersülzen und Obrigheim statt.

Mit diesem symbolischen Akt beginnt der zweite Bauabschnitt. Gestartet ist das Projekt für bessere Verbindungen ins weltweite Netz laut Bauleiter Nazim Atik bereits am 13. Februar in