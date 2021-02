Deutsche Glasfaser darf in der Verbandsgemeinde Leiningerland bis auf Weiteres keine öffentlichen Verkehrsflächen mehr aufreißen, um Internetkabel zu verlegen. Das verkauft Bürgermeister Frank Rüttger als Druckmittel und Notbremse. Darüber möchte gern lächeln, wer seit 2017 den Breitbandausbau des Unternehmens in der VG Lambsheim-Heßheim verfolgt, genauer gesagt: das bis heute andauernde Desaster mit nicht ordentlich wiederhergestellten Straßen und Gehwegen. Die Ortsbürgermeister dort beißen sich die Zähne daran aus, Deutsche Glasfaser und seine Subunternehmen zum Nachbessern zu bringen. Die Verantwortlichen aus der Nachbar-VG Leiningerland haben das früh genug gewusst und 2019/20 trotzdem begeistert – weil schnelles Internet für die Region überaus wichtig ist – die Kooperation besiegelt. Mit anschließend viel Unterstützung bei der Kundensuche. Doch die Firma sitzt jetzt offenbar am viel längeren Hebel. Das klingt nicht nach einem guten Deal.

Ein schönes Wochenende

wünscht Waltraud Werdelis