Der Breitbandausbau beschäftigt das Bauamt der Verbandsgemeinde Leiningerland schon sehr lange – und wird das auch weiterhin tun. Obwohl die VG nicht für das Projekt zuständig ist, muss sie sich mit vielen Problemen rumärgern.

Drei Männer schlagen bei 37 Grad im Schatten mit ihren Spitzhacken ein Loch in den Gehweg an der Eistalstraße. Der „Arbeitseinsatz“ ohne adäquate Geräte in Ebertsheim