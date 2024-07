Beim geförderten Glasfaserausbau im Kreis Bad Dürkheim gibt es weiterhin jede Menge Probleme. In mehreren Leiningerland-Dörfern etwa sind Kabel zwar verlegt, aber noch nicht verbunden. Und in Grünstadt hat die Verwaltung einen Baustopp verhängt. Ein Rathaus-Sprecher sagt: Die zuständige Baufirma habe sich nicht an Absprachen gehalten, verkehrspolizeiliche Anordnungen sowie baufachliche Vorgaben ignoriert und zum Teil ohne Absicherung Baustellen eingerichtet. Wie es dort nun weitergehen soll und was das alles für die 50 Millionen Förder-Euro bedeutet, die sich das fürs Gesamtprojekt verantwortlichen Unternehmen Inexio eigentlich erarbeiten will: zum ausführlichen Artikel geht’s hier.