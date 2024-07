Beim geförderten Glasfaserausbau im Kreis Bad Dürkheim gibt es weiterhin jede Menge Probleme. In mehreren Leiningerland-Dörfern etwa sind Kabel zwar verlegt, aber noch nicht verbunden. Und in Grünstadt hat die Verwaltung einen Baustopp verhängt. Was dahintersteckt und welche Folgen das alles haben kann.

Was hat sich seit März getan?

Nur rund 650 der 9500 Adressen, die im Zuge des geförderten Breitbandausbaus mit Glaserfaser versorgt werden, sind bislang auch tatsächlich