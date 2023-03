Im Grünstadter Gewerbegebiet werden aktuell Glasfaser-Kabel verlegt. Die Arbeiten haben vor einigen Wochen begonnen. „Derzeit wird In der Haarschnur und in der Industriestraße gebuddelt“, informiert Bürgermeister Klaus Wagner (CDU). Die Fertigstellung der Bauarbeiten in Grünstadt war der Verwaltung zuletzt bis spätestens Ende 2023 zugesagt worden. Wann genau das Unternehmen in welcher Straße und in welchem Ortsteil die Gehsteige öffnet, um Glasfaser-Kabel zu verlegen, könne immer erst kurzfristig mitgeteilt werden, hieß es jetzt auf RHEINPFALZ-Anfrage beim Unternehmen Deutsche Glasfaser/Inexio. Ein Sprecher erklärte: „Die Leute in dem betroffenen Straßenzug bekommen eine Woche vor den Arbeiten eine Postwurfsendung, in denen der Start angekündigt wird.“ Im Stadtgebiet sollen gemäß der sogenannten Next-Generation-Access-Richtlinie rund 350 Adressen angeschlossen werden, die bisher mit weniger als 50 Megabit pro Sekunde versorgt sind. Im Sommer 2022 hatte Inexio – die Firma, die für den geförderten Ausbau bislang unterversorgter Adressen im Landkreis verantwortlich zeichnet – einen neuen Bauzeitenplan vorgelegt, weil der alte nicht eingehalten werden konnte. Dieses Spielchen wiederholte sich im Dezember. Es liegt eine überarbeitete Planung vor: Manche Kommunen müssen 30 bis 40 Wochen länger als zuletzt geplant auf die Fertigstellung des Ausbaus warten.