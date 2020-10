Die Glascontainer an der Ecke Kreuzerweg/Mozartstraße in Grünstadt sind abgebaut worden. Sie sollen auch nicht ersetzt werden. Der Grund ist eine Beschwerde über den Standort.

Seit 1. Januar 2020 haben die Glassäcke ausgedient, die Bürger im Landkreis Bad Dürkheim müssen ihr Altglas in Containern entsorgen. Die Anzahl der Sammelstellen im Kreis wurde von 75 auf 150 erhöht, die Standorte für die Container gehen auf Vorschläge der Kommunen zurück. Die Container an der Ecke Kreuzerweg/Mozartstraße sind aber inzwischen wieder abgebaut worden, obwohl sie rege genutzt wurden. Es habe eine Beschwerde von Anwohnern gegeben, heißt es vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises, der für die Müllentsorgung zuständig ist. „Als Ersatz wurden die Container bei Globus und Kaufland auf neun beziehungsweise sechs aufgestockt.“

Zwölf Meter Entfernung vorgesehen

Die Beschwerde war aus Sicht der Kreisverwaltung durchaus berechtigt. „Der Standort war zu nahe an einem Haus“, sagt Sprecherin Sina Müller. Normalerweise sollten solche Container einen Abstand von zwölf Metern zum nächsten Wohngebäude haben – hier seien es eindeutig weniger gewesen. Von den 150 Standorten im Kreis hätten sich nur drei, vier als zu nah an Häusern erwiesen, unter anderem in Carlsberg. Im Böhlweg hatte sich eine Familie mehrfach beschwert: Denn die Sammelbehälter standen jahrelang direkt unter ihrem Schlafzimmerfenster. Auch hier gibt es gute Nachrichten von der Kreisverwaltung: In den nächsten Tagen sollen sie abgebaut werden. Dafür werden im Bergweg künftig drei Container mehr stehen.