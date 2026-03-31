Weil die Landeskirche alles radikal umkrempeln will, hat die evangelische Kirche Grünstadt zur Gemeindeversammlung geladen. Wieso die Kritik an der Reform dort so heftig ist.

Zwei Stunden lang haben sie am Samstag intensiv Tacheles geredet – die rund 60 Teilnehmer einer Gemeindeversammlung der protestantischen Kirche Grünstadt. Auf dem Tisch lag der von der Landessynode beschlossene Entwurf einer neuen Kirchenverfassung. Dass aufgrund der massiv abnehmenden Mitgliederzahl kräftig gespart werden muss, ist unstrittig. Doch es geht um das Wie. Die Evangelische Kirche der Pfalz ist überzeugt, ihre Institution nur durch eine Radikalkur retten zu können. Die Anwesenden – meist Pfarrer und kirchliche Mitarbeiter wie Presbyter – zeigten sich skeptisch. Sie befürchten, dass dies nicht funktionieren wird.

Zwischen 1990 und 2050 wird die Landeskirche mehr als 70 Prozent ihrer Gemeindemitglieder verloren haben: Von einst 675.000 sind dann voraussichtlich noch 194.000 übrig. „Das hat finanzielle Konsequenzen“, sagte Bernd Reck aus dem erweiterten Grünstadter Presbyterium, der die geplante Umstrukturierung vorstellte.

Bis 2035 sollen 60 Millionen Euro eingespart werden. „Das ist die Hälfte unseres Haushaltes“, verdeutlichte Pfarrer Christopher Markutzik die Dimension dieser Entscheidung.

Unumkehrbare Radikalkur

Geschehen soll das durch vier Änderungen. So sollen aus bislang 15 Dekanaten vier Groß-Kirchenbezirksgemeinden werden. Das Dekanat Bad Dürkheim – Grünstadt mit seinen 30.000 Mitgliedern in 39 Gemeinden wird integriert in der künftigen Verwaltungseinheit Haardt (oder auch anders benannt). Sie wird bis hinter Bad Bergzabern in den Süden reichen und 75.000 Gläubige umfassen. Die zweite große Umwandlung: Die örtlichen Kirchengemeinden werden künftig keine Körperschaft öffentlichen Rechts mehr sein. Das heißt, sie haben weder eigene Haushalte noch Immobilien oder die Möglichkeit, Verträge abzuschließen.

Der dritte Punkt: Pfarrer sind nicht länger Teil eines Presbyteriums und sie sind keiner Gemeinde mehr zugeordnet. Stattdessen sind sie in Regio-Teams tätig, von denen es fünf oder sechs pro Groß-Dekanat geben soll. Viertens werden Presbyterien, die dann Ortskirchengemeinderäte heißen, das Recht auf Pfarrerwahl und die Entscheidungshoheit in nahezu allen Bereichen verlieren. Das Schlimmste laut Reck: Die Umstrukturierung sei nicht umkehrbar, „wenn’s schief geht, stehen wir vor einem Scherbenhaufen“.

Theologische Diskussion vermisst

„Schwer vorstellbar“ ist für Stephan Roth ein Dekanat von Weintor zu Weintor. Er hinterfragte, was es mit Entlastung der Pfarrer zu tun hat, wenn diese nicht mehr Teil der Presbyterien sein dürfen. Klaus Wetzel vermisst bei der Reform die theologische Diskussion. Nach der Umwandlung sei die protestantische Kirche, deren Wesen der Aufbau von unten nach oben sei, eine streng hierarchische „neukatholische“ Kirche. Markutzik bereitet die Reform mit dem Abbau innerkirchlicher Demokratie große Angst, „in einer Zeit, in der demokratische Strukturen unter Beschuss stehen“.

Für Alise Höhn ist die Reform „der Spatenstich für ein Riesengrab“. Wenn den Ehrenamtlichen die gelebte Eigenverantwortung genommen werde, verschwänden auch die Menschen. Sie urteilte: „Dieser Weg funktioniert nicht.“ Sören Kemmann sagte: „Für mich ergibt das Ganze keinen Sinn. Wo ist die Einsparung? Was kostet der Strukturwandel an sich?“ Auch werden sich seiner Überzeugung nach die Gläubigen künftig weniger mit der Kirche identifizieren können. Kyra Schilling erinnerte daran, dass für die Bindung zur Gemeinde auch die ebenfalls von der Reform betroffenen Kirchenmusiker eine wichtige Rolle spielen.

Mitgliedergewinnung nicht vorgesehen

Dazu, dass es mit ausgedünnter Personaldecke noch schwieriger werden wird, Menschen wieder in die Kirche zurückzuführen, äußerte sich Reck klar: „Aufbauarbeit kommt in der Reform nicht vor; es wird nur der Mangel verwaltet.“ Markutzik bekräftigte, dass es keine Vision für die Gewinnung von Mitgliedern und immer weniger Pfarrer gebe. „Die Landeskirche hat versäumt, für Nachwuchs zu sorgen“, erklärte er und fügte augenzwinkernd hinzu: „Dass die Babyboomer irgendwann in Rente gehen, konnte man ja auch vor 20 Jahren noch nicht wissen.“

Zu den Kosten der Radikalkur könne er nichts sagen, aber er nannte ein anschauliches Beispiel: Um im Sinne der Verwaltungsvereinfachung Vorgänge zu digitalisieren, benötige man eine Machbarkeitsstudie. „Die Badische Landeskirche hat sie für 1,5 Millionen Euro in Auftrag gegeben, bei uns ist sie noch nicht einmal angedacht.“

Saubere Begründung fehlt

Andreas Bietz, der Gemeinschaftspastor der Stadtmission Grünstadt, vermisste bei aller Kritik konstruktive Gegenvorschläge. Markutzik meinte, es wäre besser, Regionen zu vernetzen als Riesen-Dekanate zu bilden: „Ich traue mir eher zu, über die Nutzung der Lambertskirche in Bockenheim zu reden als über ein Gotteshaus in Bad Bergzabern.“

Laut Pfarrer Andreas Funke gibt es seit der Ankündigung der Reform im Frühling 2025 bis jetzt „keine saubere Begründung dafür, dass eine bewährte Verfassung auf den Kopf gestellt wird“. Er sagte: „Wir stellen uns eine Stärkung statt einer Schwächung der Presbyterien vor.“ Die Gremien müssten Gebäude-, Vertrags- und Finanzhoheiten behalten, Pfarrer könnten durch ehrenamtliche Geschäftsführer ersetzt werden. „Man könnte es – wie in der Badischen Landeskirche – den Ortskirchengemeinden freistellen, ob sie ihre Selbstverwaltung aufgeben wollen oder nicht.“

Jeder Verein könne sich selbst verwalten, wieso nicht die Kirchengemeinden, fragte Michael Lentz. Nach der bisherigen Verfassung leiten Pfarrer und Presbyterien die Kirchengemeinden, erklärte Evelin Urban und stellte die bange Frage: „Sind wir künftig nur noch ein Festausschuss mit Taschengeld?“

Funke meinte, er wäre vor 32 Jahren nicht aus Norddeutschland in die Pfalz gekommen, wenn er geahnt hätte, was auf ihn zukommt. „Nicht mehr Herr im eigenen Haus zu sein: So habe ich mir das Pfarrer-Dasein nicht vorgestellt.“