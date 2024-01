Am Freitag kam es wegen überfrierenden Sprühregens zu gleich drei Unfällen. Wie bereits unmittelbar danach berichtet, überschlug sich das Fahrzeug einer 63-Jährigen in Wattenheim. Ebenfalls zu schnell und demnach nicht den Witterungsverhältnissen angepasst war am Freitagvormittag ein 30-Jähriger unterwegs. Er geriet gegen 11 Uhr in der Straße Lochberg in Wattenheim ins Rutschen, verlor dabei die Kontrolle über seinen Pkw und stieß an ein am Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Das Auto des Unfallverursachers war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beläuft sich laut Angaben der Polizei auf insgesamt circa 8.000 Euro. Gegen 15 Uhr wurden die Beamten dann in den St.-Georg-Weg in Tiefenthal gerufen. Ein 35-Jähriger hatte zuvor die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und nicht mehr bremsen können. An der Einmündung Eidechsenweg und St.-Georg-Weg rutschte er gegen eine Begrenzungsmauer eines Hauses. Laut Angaben der Polizei entstand am Auto ein Sachschaden von circa 3000 Euro, die Mauer blieb augenscheinlich unbeschädigt.