Das Leiningerland ist am Mittwoch zunächst glimpflich davongekommen: Trotz der Wetterkapriolen hatte die Polizeiinspektion in Grünstadt bis zum Mittag keinen einzigen Einsatz wegen eines Glätte-Unfalls. Entwarnung geben die Beamten aber noch nicht: Mittlerweile fällt in der Region Regen auf eisige Böden.

Extreme Glätte-Gefahr am Mittwoch: So rüstet sich das Leiningerland