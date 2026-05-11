Das Street-Food-Festival und ein Oldtimertreffen verwandelten den Eisenberger Marktplatz am Wochenende in eine lebendige Festmeile. Was die Besucher erleben konnten.

Den Auftakt machte am Samstag das Street-Food-Festival. Auch wenn exotische Spezialitäten kaum vertreten waren, zeigte sich das Publikum begeistert vom vielfältigen Angebot. Von Dampfnudeln mit Vanillesoße über Burger, Steak und am offenen Feuer gegrilltem Fisch bis hin zu thailändischen und griechischen Speisen war für jeden Geschmack etwas dabei. Dazu gab es zahlreiche exotische Getränke und gemütliche Sitzmöglichkeiten rund um den Marktplatz.

Die Besucher freuten sich über das Speisenangebot. Foto: Helmut Dell Rund 220 Teilnehmer kamen zum ersten Oldtimertreffen. Foto: Helmut Dell Auch die Kinder fanden ihre Unterhaltung neben der Bühne. Foto: Helmut Dell Richtige Hingucker waren beim Oldtimer-Treffen dabei. Foto: Helmut Dell Viele Kinder kamen mit ihren Eltern zum Street-Food-Markt. Foto: Helmut Dell Der Treffpunkt für Kinder war nicht zu verfehlen. Foto: Helmut Dell Ein Mercedes Benz aus dem Jahr 1960. Foto: Helmut Dell Die Oldtimer zogen bewundernde Blicke auf sich. Foto: Helmut Dell „Die Buwe“ heizten am Samstag dem Publikum ein. Foto: Helmut Dell Der Marktplatz verwandelte sich in eine Festmeile. Foto: Helmut Dell Auch einige Motorräder aus vergangenen Epochen kamen nach Eisenberg. Foto: Helmut Dell Die „Nordpälzer Wölfe“ warben an ihrem Getränkestand für ein buntes Miteinander. Foto: Helmut Dell Ein echter Blickfang. Foto: Helmut Dell Oldtimer-Fan mit Humor: Trabi mit Wackel-Dackeln an der Leine. Foto: Helmut Dell Schattige Plätze waren sehr begehrt. Foto: Helmut Dell Viele Besucher bewunderten die alten Fahrzeuge. Foto: Helmut Dell Auch Blicke unter die Kühlerhaube waren möglich. Foto: Helmut Dell Die Oldtimer stammten aus den verschiedensten Epochen. Foto: Helmut Dell Musik von Jan Luca Ernst und seiner Band unterhielt das Publikum am Sonntag. Foto: Helmut Dell Als einziger seiner Art mit Straßenzulassung: ein Saka GT. Foto: Helmut Dell Der türkische Kulturverein hatte alle Hände voll zu tun. Foto: Helmut Dell Foto 1 von 21

Besonders präsent waren zwei Stände. Die Türkisch-Islamische Gemeinde bot eine Vielzahl türkischer Spezialitäten an und zog damit viele Gäste an. Für die Getränke sorgte der Förderverein der „Nordpfälzer Wölfe“, der gleichzeitig mit einem Banner für Offenheit und Vielfalt im Vereinssport warb. Eine besondere Rolle spielte auch das Seniorenzentrum „Azurit Zehnthof“. Neben frisch zubereiteten Burgern gab es dort Informationen rund um das Thema Seniorenbetreuung. Leiter Hendrik Meinen betonte, dass sich das Seniorenzentrum als Teil der Stadt verstehe und deshalb bewusst an den meisten Veranstaltungen in Eisenberg teilnehme.

Alle Erwartungen übertroffen

Auch für Kinder und Jugendliche war einiges geboten. Das Klein-Team hatte an beiden Tagen seine Spieltische aufgebaut, die durchgehend gut besucht waren. Auf der Showbühne präsentierten verschiedene Gruppen der Eisenberger „Movement Tanzwelt“ ihr Können. Zeitweise reichte der Platz auf der Bühne nicht aus, sodass die Tänzer kurzerhand direkt auf dem Marktplatz weitermachten und dafür viel Applaus erhielten. Für Stimmung sorgte am Samstagabend die Pfälzer Rockband „Die Buwe“.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Oldtimer. Das erstmals organisierte Treffen übertraf alle Erwartungen. Veranstalter Sebastian Dietz, der seit zehn Jahren die Eisenberger Stadtrallye organisiert, zählte bis zum Nachmittag mehr als 220 Fahrzeuge. Schon am frühen Morgen trafen die ersten Besitzer mit ihren liebevoll gepflegten Autos ein. Zur Mittagszeit drängten sich die Besucher zwischen den glänzenden Karosserien und nutzten die Gelegenheit zum Fachsimpeln und Fotografieren. „Hier ging es einfach darum, dabei zu sein und sich auszutauschen“, erklärte Dietz zufrieden. Für den musikalischen Ausklang sorgten am Sonntagnachmittag Jan Luca Ernst und seine Band. Damit fand ein rundum gelungenes Wochenende in Eisenberg seinen stimmungsvollen Abschluss.