Eisenberg RHEINPFALZ Plus Artikel Glänzendes Chrom und Leckereien: Spannendes Wochenende in Eisenberg (mit Bildergalerie)

Bei strahlendem Sonnenschein feierten die Eisenberger am Wochenende auf dem Marktplatz.
Bei strahlendem Sonnenschein feierten die Eisenberger am Wochenende auf dem Marktplatz.

Das Street-Food-Festival und ein Oldtimertreffen verwandelten den Eisenberger Marktplatz am Wochenende in eine lebendige Festmeile. Was die Besucher erleben konnten.

Den Auftakt machte am Samstag das Street-Food-Festival. Auch wenn exotische Spezialitäten kaum vertreten waren, zeigte sich das Publikum begeistert vom vielfältigen Angebot. Von Dampfnudeln mit Vanillesoße über Burger, Steak und am offenen Feuer gegrilltem Fisch bis hin zu thailändischen und griechischen Speisen war für jeden Geschmack etwas dabei. Dazu gab es zahlreiche exotische Getränke und gemütliche Sitzmöglichkeiten rund um den Marktplatz.

Die Besucher freuten sich über das Speisenangebot.
Die Besucher freuten sich über das Speisenangebot.
Rund 220 Teilnehmer kamen zum ersten Oldtimertreffen.
Rund 220 Teilnehmer kamen zum ersten Oldtimertreffen.
Auch die Kinder fanden ihre Unterhaltung neben der Bühne.
Auch die Kinder fanden ihre Unterhaltung neben der Bühne.
Richtige Hingucker waren beim Oldtimer-Treffen dabei.
Richtige Hingucker waren beim Oldtimer-Treffen dabei.
Viele Kinder kamen mit ihren Eltern zum Street-Food-Markt.
Viele Kinder kamen mit ihren Eltern zum Street-Food-Markt.
Der Treffpunkt für Kinder war nicht zu verfehlen.
Der Treffpunkt für Kinder war nicht zu verfehlen.
Ein Mercedes Benz aus dem Jahr 1960.
Ein Mercedes Benz aus dem Jahr 1960.
Die Oldtimer zogen bewundernde Blicke auf sich.
Die Oldtimer zogen bewundernde Blicke auf sich.
»Die Buwe« heizten am Samstag dem Publikum ein.
„Die Buwe“ heizten am Samstag dem Publikum ein.
Der Marktplatz verwandelte sich in eine Festmeile.
Der Marktplatz verwandelte sich in eine Festmeile.
Auch einige Motorräder aus vergangenen Epochen kamen nach Eisenberg.
Auch einige Motorräder aus vergangenen Epochen kamen nach Eisenberg.
Die »Nordpälzer Wölfe« warben an ihrem Getränkestand für ein buntes Miteinander.
Die „Nordpälzer Wölfe“ warben an ihrem Getränkestand für ein buntes Miteinander.
Ein echter Blickfang.
Ein echter Blickfang.
Oldtimer-Fan mit Humor: Trabi mit Wackel-Dackeln an der Leine.
Oldtimer-Fan mit Humor: Trabi mit Wackel-Dackeln an der Leine.
Schattige Plätze waren sehr begehrt.
Schattige Plätze waren sehr begehrt.
Viele Besucher bewunderten die alten Fahrzeuge.
Viele Besucher bewunderten die alten Fahrzeuge.
Auch Blicke unter die Kühlerhaube waren möglich.
Auch Blicke unter die Kühlerhaube waren möglich.
Die Oldtimer stammten aus den verschiedensten Epochen.
Die Oldtimer stammten aus den verschiedensten Epochen.
Musik von Jan Luca Ernst und seiner Band unterhielt das Publikum am Sonntag.
Musik von Jan Luca Ernst und seiner Band unterhielt das Publikum am Sonntag.
Als einziger seiner Art mit Straßenzulassung: ein Saka GT.
Als einziger seiner Art mit Straßenzulassung: ein Saka GT.
Der türkische Kulturverein hatte alle Hände voll zu tun.
Der türkische Kulturverein hatte alle Hände voll zu tun.

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Besonders präsent waren zwei Stände. Die Türkisch-Islamische Gemeinde bot eine Vielzahl türkischer Spezialitäten an und zog damit viele Gäste an. Für die Getränke sorgte der Förderverein der „Nordpfälzer Wölfe“, der gleichzeitig mit einem Banner für Offenheit und Vielfalt im Vereinssport warb. Eine besondere Rolle spielte auch das Seniorenzentrum „Azurit Zehnthof“. Neben frisch zubereiteten Burgern gab es dort Informationen rund um das Thema Seniorenbetreuung. Leiter Hendrik Meinen betonte, dass sich das Seniorenzentrum als Teil der Stadt verstehe und deshalb bewusst an den meisten Veranstaltungen in Eisenberg teilnehme.

Alle Erwartungen übertroffen

Auch für Kinder und Jugendliche war einiges geboten. Das Klein-Team hatte an beiden Tagen seine Spieltische aufgebaut, die durchgehend gut besucht waren. Auf der Showbühne präsentierten verschiedene Gruppen der Eisenberger „Movement Tanzwelt“ ihr Können. Zeitweise reichte der Platz auf der Bühne nicht aus, sodass die Tänzer kurzerhand direkt auf dem Marktplatz weitermachten und dafür viel Applaus erhielten. Für Stimmung sorgte am Samstagabend die Pfälzer Rockband „Die Buwe“.

Der Sonntag stand dann ganz im Zeichen der Oldtimer. Das erstmals organisierte Treffen übertraf alle Erwartungen. Veranstalter Sebastian Dietz, der seit zehn Jahren die Eisenberger Stadtrallye organisiert, zählte bis zum Nachmittag mehr als 220 Fahrzeuge. Schon am frühen Morgen trafen die ersten Besitzer mit ihren liebevoll gepflegten Autos ein. Zur Mittagszeit drängten sich die Besucher zwischen den glänzenden Karosserien und nutzten die Gelegenheit zum Fachsimpeln und Fotografieren. „Hier ging es einfach darum, dabei zu sein und sich auszutauschen“, erklärte Dietz zufrieden. Für den musikalischen Ausklang sorgten am Sonntagnachmittag Jan Luca Ernst und seine Band. Damit fand ein rundum gelungenes Wochenende in Eisenberg seinen stimmungsvollen Abschluss.

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