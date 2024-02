Die Gießerei-Gruppe Gienanth will am Stammsitz in Eisenberg 120 Stellen abbauen. Das wurde am Dienstagabend bekannt. Es geht also um rund ein Fünftel der Arbeitsplätze an dem Standort, an dem derzeit rund 630 Menschen beschäftigt sind. Gienanth hat mittlerweile bestätigt, dass der Stellenabbau nicht nur die Produktion, sondern alle Bereiche des Werks betreffen wird. Schon Ende Februar/Anfang März könnte mit den ersten Kündigungen zu rechnen sein. „Wobei die Kündigungen erst nach Abschluss der Gespräche mit dem Betriebsrat ausgesprochen werden können“, sagt Ingo Schorlemmer, Sprecher der Anwaltskanzlei Schultze & Braun, die Gienanth derzeit unterstützt. Die Gießerei-Gruppe hatte im November einen Antrag auf Sanierung in Eigenverantwortung gestellt. Drei Monate lang hatte die Arbeitsagentur daraufhin die Gehälter der Beschäftigten bezahlt. Mittlerweile macht Gienanth das wieder selbst, hat Ende vergangener Woche allerdings einen Stellenabbau angekündigt. Dieser wurde am Dienstag – nachdem erste Zahlen im Werksumfeld kursierten – dann auch von offizieller Seite beziffert. Dass das Stammwerk in Eisenberg innerhalb der Gruppe wohl am härtesten von einem Stellenabbau betroffen sein wird, hatte das Unternehmen angekündigt. In Eisenberg ist der Maschinenformguss beheimatet, ein Bereich, den Gienanth selbst als herausfordernd einstuft. Die Investorensuche läuft unterdessen weiter: „Bei den Investoren laufen die Gespräche mit vielen Interessierten“, sagt Schorlemmer.