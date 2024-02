Es ist eine Nachricht, bei der viele kräftig schlucken mussten: 120 Stellen will die Gießerei-Gruppe Gienanth in Eisenberg streichen. Das wurde Anfang Februar bekannt. Derzeit laufen die Verhandlungen mit dem Betriebsrat. Die Zahl scheint nicht in Stein gemeißelt.

