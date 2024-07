Bei der Gießerei Gienanth in Eisenberg steht derzeit die Produktion still. Das krisengeschüttelte Unternehmen mit Hauptsitz in Eisenberg hat darüber seine Kunden informiert. Was es nicht mitgeteilt hat: Es scheint sich ein Investor gefunden zu haben. Die RHEINPFALZ kennt den Namen.

Recht still war es in den vergangenen Wochen bei der Gießerei-Gruppe Gienanth. Jetzt dieser Paukenschlag: Im Eisenberger Stammwerk steht die Produktion still. Am Freitag hatte die Gießerei-Gruppe