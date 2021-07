Am hellichten Tag ist am Mittwoch in ein Haus in der Richard-Wagner-Straße eingebrochen worden. Laut Polizei stellte die Schwester des Geschädigten gegen 13.15 Uhr fest, dass der Glaseinsatz an der Haustür eingeschlagen war und eine sonst verschlossene Zwischentür offen stand. Der oder die Täter hatte(n) das Anwesen bereits wieder verlassen. Offensichtlich ist zielgerichtet vorgegangen worden, denn es wurden aus einem Versteck im Wohnzimmerschrank mehrere Hundert Euro Bargeld sowie eine Playstation 4 gestohlen.