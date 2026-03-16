Ein Jagdpächter entdeckt 17 Reifen in einer Hecke bei Mertesheim. Bürgermeister Kurt Waßner spricht von einer gewissenlosen Tat – und richtet eine Bitte an die Bevölkerung.

Es waren nicht ein oder zwei, sondern gleich 17 Reifen, die jemand bei Mertesheim ins Feld geworfen hat. Eine Woche sei es nun her, dass die Reifen gefunden wurden, so Ortsbürgermeister Kurt Waßner (parteilos). „Unser Jagdpächter hat sie entdeckt.“ Sie seien in einer Hecke gelegen, abseits der Eistalstraße, von Asselheim kommend. Wegen des Gestrüpps seien sie für Fußgänger fast unsichtbar gewesen. Um an sie heranzukommen, habe man die Hecken etwas beiseitedrücken müssen.

Mülltüten bei Containern abgestellt

Laut Waßner hat der Jäger nach dem Fund gleich bei ihm angerufen, um Bescheid zu geben. Daraufhin rief der Ortschef den Gemeindearbeiter an, damit der die Reifen abholte. Das sei für den Angestellten natürlich Mehrarbeit, so der Bürgermeister. Und die Aktion koste zusätzlich Geld, unter anderem für den Sprit, da der Angestellte mit dem Auto zur Fundstelle fahren musste. Das sei am Ende auch eine Belastung für den Haushalt, sagt er. Vor allem, wenn so etwas mehrfach vorkommt.

Der Ortschef weiß aus Erfahrung, dass immer wieder jemand seinen Abfall in der Gemeinde zurücklässt. „Wir haben mal eine ganze Küche bei einem Glascontainer gefunden“, sagt Waßner. Zudem gebe es regelmäßig Probleme mit Altkleidercontainern. Dort stellten manche ihre Mülltüten ab. Einen Container habe Waßner bereits deswegen entfernen lassen, da das Müllproblem zu groß geworden war.

Bitte an Bevölkerung

Wer nun die Reifen in das Feld warf, könne er „nicht zuordnen“. Das sei auch kaum möglich. Immerhin fahren täglich Tausende Autos die Eistalstraße entlang. Auch wie lange die Reifen dort lagen, sei nicht zu sagen. Waßner geht davon aus, dass der Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben muss. In ein kleines hätten die Reifen nicht gepasst. Zudem seien sie unterschiedlich groß.

Wer so etwas mache, sei gewissenlos, urteilt er. „Die tun das auf Kosten von anderen.“ Vermutlich, weil sie Geld sparen wollten. Dabei gebe es ausreichend Möglichkeiten, Abfall dieser Art bei Wertstoffhöfen zu entsorgen. Waßner glaubt, dass der Unbekannte nun mit dieser Tat davonkommen wird. Er bittet die Bevölkerung dennoch, Hinweise zu geben, sofern jemand die Reifen auf dem Foto identifizieren könne.

Ende des Monats findet wieder die alljährliche Sammlung von Streumüll statt, kündigt er an – also von Abfall, der achtlos in die Gegend geworfen wurde. Was dabei zusammenkommt, landet auf dem Bauhof, um anschließend weiter entsorgt zu werden. Dieses Schicksal wird laut Waßner auch die Reifen ereilen.