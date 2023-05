Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drei Monate wurde in den Räumlichkeiten des KSV Grünstadt kein Sport mehr betrieben. Jetzt dürfen zumindest die Gewichtheber unter Einhaltung von Auflagen wieder an die Hantel gehen.

Für alle anderen Abteilungen dauert die Zwangspause noch an – was aber nicht nur am Corona-Virus liegt.Aufgrund erforderlicher Sanierungsarbeiten am Gebälk der städtischen Halle