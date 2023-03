Einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker hat die Polizei am Sonntag gegen 13.40 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahnraststätte „Pfalz“ bei Wattenheim in einem Fahrzeug gefunden. Das Auto, ein BMW, war den Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim durch sein französisches Kurzzeitkennzeichen aufgefallen. Der 40-jährige Fahrer und seine 31-jährige Beifahrerin gaben an, den Wagen vor kurzem in Frankreich gekauft zu haben. Sie konnten jedoch nach Angaben der Polizei lediglich einen Versicherungsnachweis vorzeigen, der seit Dezember vergangenen Jahres abgelaufen war. Die beiden Eheleute durften deshalb nicht weiterfahren. Da sie bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten waren, wurde außerdem ihr Fahrzeug durchsucht. Und dabei wurde im Kulturbeutel des Fahrers ein getarnter Elektroschocker gefunden – eine Waffe, die verboten ist und von der Polizei sichergestellt wurde. Gegen den 40-jährigen Fahrer ist nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Waffengesetz eingeleitet worden. rhp