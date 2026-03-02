Zu ersten Mal wird es am 14. März in der Gemeindehalle in Biedesheim eine Gesundheitsmesse geben. Erwartet werden rund 20 Aussteller.

Veranstalterin ist Martina Treiber aus Albisheim. Den Gedanken, eine Gesundheitsmesse zu veranstalten, habe sie gefasst, da sie im Lauf der Jahre durch ihre diversen Weiterbildungen und Kurse viele interessante Menschen kennengelernt habe, die unterschiedliche Dinge im Bereich Gesundheit anböten. Die Gemeindehalle in Biedesheim habe sich als Austragungsort angeboten, da sie gut erreichbar zentral im Donnersbergkreis liege und über ausreichend Parkmöglichkeiten verfüge. Die Aussteller seien bunt gemischt, sagt sie: Es gebe Infos zum Thema Magnetfeldtherapie, Ernährungsberatung, Nahrungsergänzungsmittel, Entgiftung des Körpers, Trauerbegleitung, sauberes Trinkwasser, Biophotonen, Naturkosmetik, ätherische Öle und Feng-Shui-gerechte Einrichtung für zu Hause – und die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland sei auch vertreten. Außerdem werde eine Futterberaterin für Hunde erwartet, eine Heilpraktikerin und eine Psychologin sowie eine Anbieterin von Kräuterwanderungen.

„Auch einige Angebote rund um Bewegung und Entspannung werden vor Ort sein“, verrät Treiber. Über den Tag verteilt werden diverse Vorträge zu den Themen Entgiftung, ADHS, Traditionelle Chinesische Medizin (TCM), Energiearbeit und Online-Coaches angeboten, eine Psychologin und eine Tierheilpraktikerin werden außerdem Vorträge halten.

Von Haus aus Augen-Optikerin, absolvierte Treiber 2022 zusätzlich eine Ausbildung zur Gesundheitspraktikerin und spezialisierte sich dabei besonders auf die Bowen-Techniken. Diese beschreibt sie als „sanfte, manuelle Körpertherapie“. Diese würde durch gezielte, rollende Griffe an Muskeln, Faszien und Sehnen die Selbstheilungskräfte aktivieren.

Info

Die Gesundheitsmesse ist von 10.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei. Info und Kontakt: www.gesundheitsmesse-treiber.de