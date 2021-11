Das Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim stellt die Verfolgung der Kontakte von positiv auf Corona getesteten Menschen ein. Das hat die Kreisverwaltung am Freitagvormittag mitgeteilt. Aufgrund hoher Fallzahlen sei das nicht mehr möglich. Nur bei einer Neuinfektion würden die Betroffenen weiterhin persönlich kontaktiert.

Sowohl der Inzidenzwert des Landkreises Bad Dürkheim als auch der Wert der Stadt Neustadt lägen nunmehr in einem Bereich, in dem das Gesundheitsamt die Kontaktverfolgung nicht mehr gewährleisten könne. Den vielen positiven Fällen folgten auch umso mehr Kontaktpersonen.

Wer positiv ist, soll die Kontaktpersonen anrufen

Daher gelte jetzt auf Grundlage der sogenannten Absonderungsverordnung: Wer positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss seine engen Kontaktpersonen sofort selbst darüber informieren, damit diese sich ebenfalls absondern und testen lassen. Enge Kontaktpersonen gibt es laut Kreisverwaltung dann, wenn beim Atmen, Sprechen oder Singen mit dem Infizierten der Mindestabstand von 1,5 Metern unterschritten wurde oder wenn bei gemeinsamen Aufenthalten in einem geschlossenen Raum die Frischluftzufuhr länger als zehn Minuten nicht gegeben war. Dies gilt für alle Personen, die in den vergangenen beiden Tagen oder seit Feststellung des positiven Testes einen solchen Kontakt zur infizierten Person hatten.

Das Gesundheitsamt werde allen Corona-Infizierten Informationsschreiben zusenden, die diese an ihre engen Kontaktpersonen weitergeben sollen. Enge Kontaktpersonen müssen sich unverzüglich in eine zehntägige Quarantäne begeben. Die Quarantäne kann frühestens am fünften Tag durch einen negativen PCR-Test oder frühestens am siebten Tag durch einen negativen PoC-Antigentest, der in einer Teststation vorgenommen wurde, vorzeitig beendet werden.

Geimpfte ohne Symptome müssen nicht in Quarantäne

Wenn enge Kontaktpersonen vollständig geimpft oder genesen sind, und solange sie keine Symptome haben, ist laut Kreisverwaltung keine Quarantäne vorgeschrieben. Wenn Symptome vorliegen, müssen sich auch diese mittels PCR testen lassen und absondern.

Wer mit einem Infizierten in engem Kontakt war, sollte in der folgenden 14-tägigen Inkubationszeit des Virus auf Krankheitssymptome achten. Wer Fieber, Erkältungssymptome, einen Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns oder Durchfall hat, sollte umgehend den Hausarzt kontaktieren und hierbei mitteilen, dass er Kontaktperson war.

