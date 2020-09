Seit Ausbruch des Coronavirus sind nach aktuellem Stand (Montag, 15 Uhr) im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamts Bad Dürkheim 539 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden: 384 im Landkreis und 155 in der Stadt Neustadt. Seit Freitag sind kreisweit sechs und in Neustadt fünf neue Covid-19-Fälle hinzugekommen. Momentan sind im Kreis zwölf Personen bekannt, die mit dem Coronavirus infiziert sind, 360 sind wieder genesen. In Neustadt sind zehn Bürger akut erkrankt und 143 Menschen wieder gesund. Auf 100.000 Einwohner kommen gegenwärtig je elf Fälle im Landkreis und in Neustadt. Insgesamt sind bislang 14 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben, darunter zwei Einwohner von Neustadt.