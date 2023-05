Aus einer Grünstadter Garage ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein weißes Pedelec der Marke Flyer gestohlen worden. Der Tatort befindet sich nach Polizeiangaben in der Straße Auf der Setz. Als er das Zweirad im Jahr 2019 kaufte, musste der rechtmäßige Eigentümer dafür 2500 Euro ausgeben. Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, Telefon 06359 93120.