Wer in den vergangenen Tagen über den Ringelsberg in Carlsberg spaziert ist, wird sich eventuell verwundert die Augen gerieben haben. An dem im Mai 2012 aufgestellten und derweil maroden Landschaftsfenster wurde ein kleineres Fenster befestigt. Es verfügt über einen Giebel, wurde aus Dachlatten gezimmert und hat ein schiefes rechtes Bein. Schön ist anders. Ortsbürgermeister Werner Majunke (CDU) klärt auf Nachfrage auf: „Das ist nur ein Modell des Gewinners unseres Ideenwettbewerbs.“ Sechs Vorschläge zu einem Ersatzbau waren eingegangen. Der vom Kultur-, Sozial- und Tourismusausschuss favorisierte sei vom Bauhof im Maßstab 1:1 angefertigt worden. Das Modell stehe diese Woche noch dort, „damit der Ausschuss beurteilen kann, ob Größe und Ausrichtung okay sind“, so Majunke. Die endgültige Fassung werde eine 25 Zentimeter breite Fensterbank zum Abstellen von Dubbegläsern bekommen. „Auch wird uns vom Verschönerungsverein Hertlingshausen eine Sitzbank spendiert“, erklärt der Ortschef. Für das neue Landschaftsfenster stünden etwas mehr als 3000 Euro zur Verfügung, 2000 Euro davon stammten von der Jagdgenossenschaft.