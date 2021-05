Einstimmig hat der Ortsgemeinderat Carlsberg die Beschaffung zahlreicher Geräte und Möbel für den Spielplatz am Wohnpark beschlossen. „Wir haben bei der Auswahl die Wünsche der Eltern und Anwohner berücksichtigt“, erläuterte Bürgermeister Werner Majunke (CDU) auf der jüngsten Sitzung des Gremiums.

Für die einzelnen Posten liegen jeweils drei Kostenvoranschläge vor, der günstigste Bieter erhält dabei stets den Zuschlag. So sollen ein Bodentrampolin mit vier Quadratmetern Sprungfläche, je zwei Federwipptiere und Kindersitzgruppen sowie ein Dreifach-Stufenreck für zusammen 8315 Euro gekauft werden. 4488 Euro werden zwei jeweils 25 Quadratmeter große Pergolas kosten, die an verschiedenen Stellen Schatten spenden werden. 1900 Euro werden für eine Holzeisenbahn ausgegeben. Zwei Sitzgruppen für Erwachsene schlagen mit zusätzlich rund 3675 Euro zu Buche. Für das Gesamtpaket muss die Kommune nur knapp 5000 Euro investieren, denn am 26. April ist ein 75-prozentiger Zuschuss über das Leader-Programm zugesagt worden.

Den Aufbau möchte die Ortsgemeinde laut Majunke weitestgehend allein bewerkstelligen. Falls noch Fachfirmen beauftragt werden müssten, werde versucht, auch dafür eine Leader-Förderung zu erhalten. Mit den Neuanschaffungen werden vorhandene Geräte ergänzt: eine Schaukel, ein Kriechtunnel, ein Balancierbalken, ein Kletterturm mit Rutsche und eine Tischtennisplatte. Andere Spielmöglichkeiten, etwa eine Slackline, die die Elterninitiative „Raum & Zeit“ in Eigenleistung gefertigt hatte, entsprachen nicht den Sicherheitsvorgaben und mussten entfernt werden.