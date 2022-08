Bei der Kontrolle eines Pkw in Eisenberg am Samstag gegen 4 Uhr ist der Polizei ein Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss ins Netz gegangen. Der 33-Jährige gab unvermittelt an, dass er keine Fahrerlaubnis besitzt. Als den Beamten Ausfallerscheinungen auffielen, gab er zu, Marihuana konsumiert zu haben. Ein Drogenschnelltest bestätigte diese Angabe, im Auto lagen die Reste eines Joints. Dem 33-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun ein Verfahren eingeleitet.