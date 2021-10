Wohl zu schnell auf der Autobahn unterwegs ist laut Polizei am Donnerstagabend ein 36-Jähriger gewesen, der auf dem Anhänger seines Fahrzeugs ein Auto transportierte. Dabei kam es zu einem Unfall und die Straße musste knapp zwei Stunden voll gesperrt werden.Gegen 19.50 Uhr hat der 36-Jährige auf der A6, die er in Richtung Mannheim befuhr, kurz vor der Anschlussstelle Wattenheim die Kontrolle über sein Gespann verloren. Grund dafür ist nach ersten Ermittlungen „zu schnelle Fahrweise“ gewesen, heißt es im Polizeibericht. Das Gespann schaukelte sich dermaßen auf, das es sich auf der Fahrbahn überschlug und die Autobahn blockierte. Die A6 musste daraufhin zwischen 19.50 Uhr und 21.45 Uhr in Richtung Mannheim gesperrt werden. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und ein Krankenwagen im Einsatz. Der 36-Jährige hatte Glück im Unglück. Er erlitt keine erkennbaren Verletzungen und wurde nur vorsorglich in einer Klinik untersucht. Der entstandene Sachschaden wird durch die Beamten auf circa 30.000 Euro geschätzt.