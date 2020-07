Die Polizei hat nach Bürgerbeschwerden reagiert: Mit Unterstützung von Beamten der Bereitschaftspolizei fanden am Freitag Geschwindigkeitskontrollen in Obersülzen (30-er Zone) und in Asselheim (50 km/h) statt. In Obersülzen wurden nach Angaben der Polizei fünf PKW-Fahrer „gelasert“, der Schnellste hatte 47 Kilometer pro Stunde drauf. In Asselheim konnten die Beamten unterdessen drei PKW-Führer mit überhöhter Geschwindigkeit feststellen, die hier gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 70 Kilometern pro Stunde. Ein weiterer PKW wurde mit abgefahrenen Reifen erwischt.