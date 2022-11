Erfreuliche Nachrichten hat die Polizei zu verkünden: Bei der Geschwindigkeitsmessung am Montagvormittag in der Hauptstraße in Tiefenthal hielten sich die Verkehrsteilnehmer überwiegend an das Tempolimit von 50 Kilometern pro Stunde. Nur ein Fahrer tappte mit 26 Kilometern pro Stunde zu viel auf dem Tacho in die Radarfalle. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro, außerdem wird ein Punkt im Zentralen Verkehrsregister eingetragen.