Eine große Mehrheit der Deutschen ist unzufrieden mit den Schulen und der Bildungspolitik. Dieses Umfrageergebnis ging neulich durch die Medien. Unzufrieden deshalb, weil viele der Meinung sind, die Schule bereite nicht ausreichend auf das Leben vor. Vor 100 Jahren waren Eltern ebenfalls unzufrieden mit der Schule – gingen deshalb auf die sprichwörtlichen Barrikaden und kündigten sogar einen Schulstreik an. Die Gründe überraschen aus heutiger Sicht.

Was war der Grund für den Bildungsprotest vor 100 Jahren? Im September 1922 beschloss der Eisenberger Gemeinderat als zuständige Instanz die Einführung des achten Schuljahres für Knaben und Mädchen. Er folgte so dem Vorschlag der Schulpflegschaft, die sich „auf Anregung der Regierung der Pfalz in Speyer“ damit befasste, ein weiteres Schuljahr nur für Knaben einzuführen. Doch der Gemeinderat sah „keinen Grund, die Mädchen vom 8. Schuljahr auszunehmen“. Im November 1922 beschloss dann der Rat, die Verlängerung der Schulpflicht um ein Jahr ab dem 1. Mai 1923 einzuführen, „sodass die Schüler, die am 30. April 1923 ihrer Schulpflicht genügt hätten, noch 1 Jahr die Volksschule besuchen müssen“.

Weshalb sich ein Großteil der Eltern gegen diese Neuregelung wehrte, kann man nur aufgrund der damaligen Verhältnisse nachvollziehen. Nach sieben Jahren in der Schule mussten die Kinder in die Arbeitswelt eintreten und mit ihrem Verdienst, und war er noch so gering, zum oft kargen Familieneinkommen beitragen. In Eisenberg waren dazu genügend Arbeitsmöglichkeiten in der örtlichen Industrie vorhanden. Und auch die bäuerliche Interessenvertretung lehnte in Bayern – dazu gehörte die Pfalz in jener Zeit – das achte Schuljahr aus ähnlichen Gründen vehement ab.

„Der Gemeinderat ist erstaunt“

Erneut beschäftigte sich der Gemeinderat am 13. April 1923 mit der Problematik. „Die beim Bürgermeisteramt eingelaufenen, von 71 Personen unterzeichnete Beschwerde gegen die Einführung des 8.Schuljahres wird verlesen“, heißt es im Ratsprotokoll. Und weiter: „Der Gemeinderat ist erstaunt, dass eine derartige Beschwerde erst heute eingereicht wird“, da die Entscheidung dazu bereits im Jahr zuvor getroffen und auch veröffentlicht wurde. „Der Gemeinderat erachtet das 8.Schuljahr nach wie vor als ein großer Vorteil für die hiesige Schuljugend und hat keine Ursache seine früheren Beschlüsse aufzuheben. Er nimmt ferner Kenntnis von der an das Bürgermeisteramt gerichteten Eingabe, worin 70 Personen den Schulstreik ihrer Kinder anzeigen.“

Es folgt der ausdrückliche Hinweis, „dass der Besuch des 8. Schuljahres den hiesigen Kindern zur Pflicht gemacht ist, und dass Zuwiderhandelnde bei Gericht angezeigt werden.“ Und aufgrund der „bestehenden Rechtslage wird den Beschwerdeführern nahegelegt, ihr Gesuch zurückzuziehen“. Ob diese der Aufforderung gefolgt sind oder ob tatsächlich in Eisenberg gestreikt wurde, ist nicht überliefert. Auch andern Orts wurde in gleicher Angelegenheit zu Beginn des neuen Schuljahres protestiert. So streikten in Kusel 50 Schulkinder. Gegen 37 Erziehungsberechtigte wurde deshalb vom Schöffengericht Kaiserslautern jeweils eine Geldstrafe von 30 Mark verhängt. Die Eltern gingen in Revision, die letztlich vom Obersten Landesgericht Kaiserslautern mit dem Hinweis auf den „hohen Rang“ der allgemeinen Schulpflicht kostenpflichtig zurückgewiesen wurde.