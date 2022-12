Zum ersten Mal nach langer pandemiebedingter Pause hat der Gesangverein Bockenheim wieder ein Konzert gegeben. Die präsentierten Stücke hat er mit der jungen Dirigentin Lena Lissy einstudiert, die den Chor seit 2019 leitet. Beim Liederabend in der Emichsburg am Samstag wurden zwischendurch auch Texte gelesen und treue Mitglieder geehrt.

Maria Zahler trug die Kurzgeschichte „Die Weihnachtsüberraschung“ vor. Dabei handele es sich um eine wahre Begebenheit, die von Claudia Fauth aus Wattenheim niedergeschrieben worden ist, erläuterte die Vereinsvorsitzende Ulrike Eymann. Es geht um eine Katze, die zum Weihnachtsfest ein neues Zuhause findet. „Ein Engel namens Schorsch“ heißt der andere Text, der aus der Feder von Werner Schwartz aus Frankenthal stammt und von Ingrid Neumann gelesen wurde.

Mehr Gäste als erwartet

Musikalisch gab es eine bunte Mischung aus weltlichen Titeln und Adventsliedern. „Auf uns“ von Andreas Bourani und Elvis’ „Can’t Help Falling in Love“ waren ebenso dabei wie Nicoles Wunsch „Ein bisschen Frieden“, „Leise rieselt der Schnee“ und „Feliz Navidad“. Der Kirchheimer Frauenchor Dreiklang ergänzte das Dargebotene unter anderem mit „Ode an die Freude“ und „The Lord Bless You And Keep You“. Eymann freute sich „über mehr Gäste als erwartet“. Rund 70 zählte sie. Ab nächstem Jahr hofft sie, wieder regelmäßig Konzerte geben zu können.

Weil wegen Corona so vieles ausgefallen ist, war die Liste der Frauen und Männer, die Urkunden und Präsente erhielten, lang. Sie umfasste 26 Personen und damit mehr als ein Drittel der Mitgliederzahl von knapp 70 Aktiven und Passiven. Für stolze 70 Jahre geehrt wurden Bernhard Böll, Hans Heiser und Reinhold Trundt. Darüber hinaus für 60 Jahre Willi Bayer, Diether Berg, Lieselotte Heiser, Annelotte Rißmann und Ottmar Senfleben, für 50 Jahre Ruth Böll und Karl-Dieter Hochstetter, für 45 Jahre Erik Wagner, für 40 Jahre Hermann Frank, Kurt Janson, Sigrid Neu-Frank und Ingrid Neumann, für 30 Jahre Eugen Ackermann, Lotti Carsilli, Gertrud Egeler, Horst Kern, Marlies Neubecker, Gertrud und Karl Schäfer sowie Heidrun Wendel und für 20 Jahre Agnes und Manfred Kasel sowie Peter Machwirth.

PROBEN

Wer Interesse hat, mitzusingen, kann mittwochs ab 19.30 Uhr bei den Proben im Roten Rathaus vorbeischauen.