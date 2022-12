Es war schon ein komisches Gefühl, am Mittwoch meinen Schreibtisch in den Büroräumen der RHEINPFALZ in der Fußgängerzone zu räumen. Dieser Tag war nämlich mein letzter in der Lokalredaktion Grünstadt. Zukünftig wartet eine neue spannende Aufgabe im „Mutterschiff“ der RHEINPFALZ, unserer Zentralredaktion in Ludwigshafen.

Die Innenstadt von Ludwigshafen ist zwar flächenmäßig größer, aber lange nicht so schön wie die in Grünstadt. Dabei meckern die Einheimischen hier schon gern über leerstehende Ladengeschäfte und fehlende Angebote. Aber wissen Sie was? Das ist überall so. In kaum einer Stadt hört man das nicht. Überall wird gejammert. Im Vergleich schneidet Grünstadt jedoch überdurchschnittlich ab. In welcher Kleinstadt gibt es ein Modehaus wie Jost, nachhaltige Produkte wie bei „Herrlisch“ oder frisches Obst wie im Südfrüchte-Paradies?

Grünstadt hat alles, was man braucht

Auch die Auswahl zum Mittagstisch kann sich sehen lassen: von Jacko’s bis Thai Corner, von China Wok bis Italia, von Emek Döner bis Irodion sind viele verschiedene Gerichte aus aller Welt erhältlich. Und das in einer Stadt mit nicht einmal 14.000 Einwohnern! Nur ein Metzger fehlt. Fürs nächste Fleischkäsebrötchen muss man dann schon mit dem Auto zum Globus fahren – dafür wird man von denen auch eine Woche lang satt, so dick sind die Scheiben.

Grünstadt hat ein Krankenhaus, ein großes Kino, alle Schulformen von der Grundschule bis zum Gymnasium. Es gibt gute Weinfeste in der Umgebung, einen Bahnhof und eine Lokalzeitung. Mit TSG Grünstadt (Turnen) und KSV Grünstadt (Gewichtheben) gibt es zwei hervorragende Sportmannschaften, die beide in der Zweiten Bundesliga antreten, andere Vereine kümmern sich um Fasnacht oder die Geschichte des Leiningerlands. Kurz: In Grünstadt hat man alles, was man braucht.

Einziges Minus: Schlechte Anbindung

Was mich am Leiningerland immer störte, ist die schlechte Anbindung mit öffentlichen Verkehrsmitteln an den Rest der Metropolregion. Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember tritt aber auch da eine Verbesserung ein: Künftig fährt alle halbe Stunde ein Zug nach Frankenthal, wo man in die S-Bahn nach Mannheim/Ludwigshafen umsteigen kann. Das macht es noch einfacher für Berufspendler oder Planken-Shopper. Auch Bockenheim und Obrigheim sind dann besser angebunden, denn es fahren künftig Direktzüge nach Frankenthal. Das Umsteigen in Grünstadt ist damit vorbei.

Warum mich die Anbindung an Bockenheim so brennend interessiert: Dort komme ich her. Das hat auch meine Arbeit in der Lokalredaktion geprägt. Zu wissen, wie die Menschen im Leiningerland ticken, hat mir immer sehr geholfen. Und ich hoffe, es hilft mir auch weiterhin. Bei meiner neuen Aufgabe werde ich nämlich nicht ausschließlich in Ludwigshafen sitzen. Gott sei dank (hoffentlich liest das keiner aus Ludwigshafen)! Ich werde viel unterwegs sein in den Lokalredaktionen in der ganzen Pfalz, werde dort die verschiedensten Menschen kennenlernen und hoffentlich spannende Themen aufgreifen. Und ich werde stets eng mit den Kolleginnen und Kollegen in den Lokalredaktionen zusammenarbeiten. Vielleicht verschlägt es mich dann auch mal wieder nach Grünstadt.

Privat auf alle Fälle, denn der größte Teil meiner Familie wohnt in Bockenheim, ebenso viele meiner Freunde. Das ist auch gut so. Denn ich bin gern vun do.

Ein besinnliches Adventswochenendeund eine schöne Zeit,

wünscht Timo Benß