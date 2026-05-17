Die Geschichte rund um das geplante Regenrückhaltebecken in Kleinkarlbach ist lang – und sie soll bald mit der Fertigstellung des Projekts enden. Doch wegen neuer Verordnungen gibt es nun einen weiteren Stolperstein: Die Ortsgemeinde soll ein neues Bodengutachten beauftragen – für rund 8700 Euro. Hintergrund ist die Entsorgung des Aushubs: Je nach Beschaffenheit des Bodens müsse spezifisch entsorgt werden. Bei den Ratsmitgliedern Kleinkarlbachs hat der Tagesordnungspunkt für Irritation gesorgt. Beigeordneter Karl Wilhelmy (FWG) merkte an, dass erst vor einem Jahr ein solches Gutachten erstellt worden sei: „Und das ist Ackerboden, da hat sich seitdem nichts getan.“ Deshalb hinterfragte er, warum die Ortsgemeinde erneut so viel Geld ausgeben soll, obwohl Daten vorliegen. Bürgermeister Daniel Krauß (SPD) schlug daher vor, nachzufragen, ob das bestehende Gutachten nicht ausreiche. Entsprechend entschied der Rat, zwar einer erneuten Untersuchung zuzustimmen, allerdings nur, falls das neue Gutachten absolut notwendig ist.